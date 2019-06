Ultimo giorno di apertura ieri per due storici punti vendita del panificio Ianes.



Ha chiuso i battenti sia il negozio di via Mazzini, in pieno centro, che quello di via Medici, in Clarina, che era stato aperto nel lontano 1993. In entrambi i casi chiusure decise dall’azienda di Sopramonte semplicemente per un calo di fatturato che non rendeva più sostenibile l’apertura.



Un calo di clienti che per quanto riguarda la Clarina è attribuito al cambiamento di abitudini e all’invecchiamento della popolazione del quartiere. La Panificio Ianes di Ianes Corrado & C. resta attiva sul mercato cittadino con altri tre punti vendita, in Largo Prati, in Lungadige Apuleio e in via Gocciadoro, più altri due affidati in gestione a terzi, in via Piave e via Gorizia. Inoltre il forno produce anche per il mercato all’ingrosso della grande distribuzione.