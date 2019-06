Resta stabile la disoccupazione in Trentino: nel primo trimestre di quest'anno il tasso di persone senza un'occupazione è stato del 5,8%, identico a quello registrato nello stesso periodo del 2018.

A cambiare è la composizione per genere: si riduce la disoccupazione tra gli uomini, dal 6,5% di marzo 2018 al 4,7% di quest'anno, mentre cresce di due punti percentuali tra le donne, dal 4,9%al 7%.

In totale le persone senza lavoro a marzo erano 15.000. Lo certifica l'Istat che oggi rende noti i dati sul mercato del lavoro relativi al primo trimestre 2019. Per quanto riguarda gli occupati, il tasso di occupazione resta stabile per le donne al 61,8% e cresce per gli uomini dal 72 al 74,2%. In media il tasso di occupazione cresce di un punto percentuale, attestandosi al 68%. Le persone che hanno un lavoro sono in totale 239.000. Infine resta stabile il tasso di attività al 79,6%, mentre cala quello di inattività.