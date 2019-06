Legame con la tradizione e innovazione costante, altissimi standard qualitativi e spiccata naturalità: è questa la filosofia di Bauer, storica azienda trentina specializzata nella produzione di preparati per brodo e insaporitori, che proprio quest’anno festeggia i suoi primi 90 anni.

Nata nel 1929, Bauer da sempre si pone come obiettivo quello di rispondere ai bisogni nutrizionali dei consumatori, con prodotti di qualità elevata, eccellenti dal punto di vista organolettico. Nel corso di tutti questi anni, Bauer ha sviluppato e affinato una linea completa di prodotti, dai Dadi ai Granulari istantanei, dagli Insaporitori Arostina agli Helper (Gulasch, Fungarella, Fondo Bruno, Gelatina e Soffritto): tutti realizzati senza l’impiego di aromi artificiali e additivi chimici.

Grazie ad un’accurata selezione di materie prime, lavorate con metodi delicati che ne preservano le proprietà organolettiche, senza grassi idrogenati e senza glutammato monosodico aggiunto, i prodotti Bauer consentono di seguire un’alimentazione dai sapori genuini, senza artifici e all’insegna del benessere.

Bauer ha compiuto un altro importante passo rinnovando la ricetta della gamma di Dadi classici, che vedono l’aggiunta di un ingrediente esclusivo: l’Olio Extravergine d’Oliva. Il Dado Vegetale, il Dado di Carne, il Dado di Pollo, il Dado ai Funghi Porcini e il Dado di Pesce, diventano così ancora più buoni. L’introduzione dell’olio EVO, ingrediente protagonista sulle tavole degli italiani e della dieta mediterranea, contribuisce infatti ad elevare ulteriormente la bontà dei prodotti.

A chi desidera il massimo della naturalità, Bauer ha dedicato una preziosa linea BIO - certificata I.C.E.A. - la quale combina solo materie prime certificate biologiche, coltivate in totale assenza di antiparassitari, diserbanti e concimi chimici. In questo 2019 la linea BIO si è arricchita di una gamma esclusiva di 4 Dadi BIO speziati (curry, zafferano, zenzero, curcuma) e del Dado BIO al Miso, referenze per gli amanti dei sapori d’Oriente; questi prodotti vanno ad aggiungersi al Dado e Granulare BIO vegetale, ma anche di pollo e di carne (prima azienda in Italia con versione BIO dei prodotti a base di carni) per una linea biologica che si dimostra la più completa del mercato di riferimento.

Anche gli intolleranti al glutine possono gustare in tranquillità i preparati Bauer, tutti certificati gluten free.

Nel corso degli ultimi anni, Bauer si è molto rafforzata sul mercato: grazie a scelte imprenditoriali oculate, l’importanza del marchio si è potuta ampliare al di fuori dei confini regionali, conquistando quote importanti in tutto il centro-nord e in parte anche al sud. I prodotti dell’azienda sono presenti all’interno degli ipermercati e supermercati delle principali insegne GDO (Conad, Coop, Esselunga, Pam, Carrefour, Auchan, Sma, Despar, e tanti altri), ma anche in negozi al dettaglio.

Sebbene il mercato dei preparati da brodo abbia subito una lieve flessione in termini di valore nel corso del 2018 (-2,5%), Bauer rafforza la sua posizione con un +1,5%, incrementando la propria quota di mercato dello 0,4%.

Anche per il 2018 Bauer si riconferma a tutti gli effetti come terzo player nel mercato italiano dei dadi e granulari da brodo con importanti volumi di vendita annui per un valore di quasi 5 milioni di euro.

L’azienda si afferma inoltre come leader nel segmento BIO con un 34,5% del mercato dadi e 18,8% del mercato granulare (dati IRI dic. 2018). Possiamo dunque affermare che Bauer, all’interno di un mercato generale in flessione - se si escludono i brodi liquidi, che per scelta qualitativa non fanno parte della produzione Bauer - rafforza la propria posizione e si conferma in costante crescita da oltre 10 anni. I consumatori, oggi sempre più attenti all’alimentazione sana e alla qualità di ciò che acquistano, premiano dunque l’azienda trentina, che riesce a trasmettere i propri valori di naturalità e attenzione al benessere delle persone.

Una filosofia della naturalità che traspare anche nel concept della sede aziendale Bauer, a Spini di Gardolo, realizzata nel 2012 mettendo al primo posto la sostenibilità, privilegiata attraverso gli asset di efficienza energetica ed idrica, la scelta dei materiali e la qualità ambientale del sito produttivo, espressa attraverso molteplici dettagli. Tra questi, un bellissimo orto sul tetto: copertura a verde con più di 2500 mq d’impermeabilizzazione naturale, che consente numerosi vantaggi energetici e sul quale sono coltivate deliziose erbe aromatiche. Tutto questo ha portato Bauer ad ottenere un grande riconoscimento: il livello Gold nella certificazione LEED Italia NC 2009.

A conferma della volontà nel mantenere massimi standard qualitativi, con uno sguardo sempre attento alla naturalità, alla sostenibilità e al benessere delle persone, Bauer ha ottenuto il certificato Valore Condiviso, rilasciato da CSQA, il quale attesta il grande impegno trasversale dell’azienda nel garantire una produzione di qualità a 360 gradi. Si tratta di un’importante certificazione d’insieme, ottenuta secondo un disciplinare volontario di prodotto a fronte dei risultati raggiunti da Bauer in termini di: Risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale del sito produttivo, Risparmio energetico e riduzione dell’impatto ambientale dei prodotti di punta, Conciliazione famiglia e lavoro, e infine creazione di Prodotti con caratteristiche distintive garantite.

A livello di prodotto spicca la certificazione Qualità VEGAN, ottenuta per le referenze Bauer a base di soli ingredienti vegetali, e garanzia fondamentale per il consumatore vegetariano o vegano che desideri preparare piatti senza carni o derivati. Inoltre, i prodotti Bauer hanno ottenuto l’importante certificazione PEF (Product Enviromental Foodprint), che certifica il ridotto impatto ambientale dei prodotti stessi nel corso del proprio intero ciclo di vita.

Un aspetto molto importante riguarda il piano di autocontrollo e di analisi che Bauer realizza sulla propria produzione, al fine di garantire al consumatore prodotti sicuri al 100%.

Oltre 140 materie prime e oltre 150 imballi, vengono analizzati da Bauer secondo criteri molto rigidi stabiliti in Prerequisiti descritti nel Manuale Qualità e che si esplicitano nel piano di autocontrollo strutturato dall’azienda. Il piano analisi si articola in un minimo annuo di 300 unità di analisi, e comprende analisi delle acque, delle acque di scarico, dei prodotti finiti, delle materie prime, di superfici/imballi/indumenti/mani e prove di shelf life. Tutte queste analisi hanno lo scopo di tutelare il consumatore, mantenere i valori nutrizionali controllati e aggiornati, verificare la conformità ai claim dichiarati e alle Certificazioni ottenute.

Infine, anche i collaboratori Bauer sono al centro della strategia aziendale. I dipendenti lavorano innanzitutto all’interno di una sede all’avanguardia ed ecosostenibile, fattore che incide sul benessere ambientale. Inoltre, nel 2016 Bauer ha ottenuto l’importante certificazione Family Audit, per aver messo al centro i propri collaboratori e le loro famiglie supportando in modo concreto la conciliazione famiglia lavoro.