La senatrice Testor - che come titolo di studio ha proprio un diploma di “addetta ai servizi turistici” - ha lanciato l’allarme perché negli hotel e ristoranti non si trovano più ragazzi che vogliano fare gli stagionali. E ha concluso che «è colpa del reddito di cittadinanza». LEGGI QUI LA NOTIZIA.

Non è d’accordo il grillino Massimo Pittui, responsabile del MeetUp dei 5 Stelle di Rovereto. «Sono Pittui Massimo, cameriere di 3°Livello con 29 anni di esperienza nel campo in tutta Italia. La colpa è solo di alcuni (la maggioranza purtroppo) titolari che hanno distrutto la professionalità e le gerarchie che davano lustro al nostro lavoro. Inutile che ora facciano le vittime e cerchino colpe da altre parti».

Secondo Pittui la ricetta c’è: «Ristabilite l’ordine gerarchico nella ristorazione e tutto tornerà come prima... Avete tolto voi titolari (non tutti, ma la maggior parte) la dignità a questo meraviglioso lavoro. Volete continuare a tenere aperto? Bene ristabilite l’ordine e date il giusto valore alle qualifiche professionali. Invece di mandare al tavolo ragazzini che non hanno mai fatto questo lavoro, mandateci il professionista a prendere gli ordini , ridategli la dignità professionale che si è guadagnata con anni e anni di lavoro e affiancate i ragazzi a loro , di modo che imparino un mestiere e ci sia un ricambio generazionale».

Dice Pittui ai titolari: «Avete preferito distruggere le competenze e mettere sullo stesso livello professionisti e ragazzini e ora vi lamentate? Beh... non avete diritto di lamentarvi ora, però potete ristabilire l’equilibrio che avete compromesso, ritornando alle origini e alle basi della ristorazione.

Ecco... questo è il mio pensiero da professionista con 29 anni di esperienza. Spero che vi serva come spunto di riflessione».

Nella foto, Pittui con il ministro Riccardo Fraccaro.