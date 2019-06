È calato il sipario sull’edizione numero 14 del Festival dell’Economia, che ha confermato, in questi quattro giorni, di rappresentare un appuntamento apprezzatissimo da tutti, trentini e non.



C’è sempre tanta voglia di partecipare, di capire, di confrontarsi, di discutere. Ecco alcuni numeri sull’edizione di questo’anno.



Un panel di esperti, provenienti dalle più prestigiose università del mondo, per un totale di 204 relatori e 54 moderatori che hanno animato 114 eventi del programma. 105 le dirette web, di cui 32 in lingua inglese, grazie alle quali è stato possibile seguire il Festival in tutto il mondo.



Quasi 5 milioni le connessioni al sito del Festival, 3TByte il traffico dal sito, oltre 52.000 le connessioni alle dirette streaming. 333 tra giornalisti, operatori e fotografi accreditati dall’Ufficio stampa della Provincia in rappresentanza di 154 testate giornalistiche, 290 i giornalisti, 16 i fotografi e 25 gli operatori video. 1167 sono gli iscritti alla newsletter del Festival, 125 i comunicati stampa prodotto in questi giorni.



Tutti gli eventi sono stati fotografati e comunicati in tempo reale attraverso i social, in particolare attraverso Twitter e Facebook, ma anche su Instagram. Ben 6000 gli scatti fotografici effettuati dai fotografi ufficiali del Festival, da cui sono state selezionate circa 2000 foto. 8 le case editrici che hanno proposto i loro titoli nell’ambito di 10 “Incontri con l’autore” con 18 autori presenti.



Un pubblico attento che ha riempito costantemente i 23 luoghi del Festival. La manifestazione è stata ospitata non solo nei teatri e nelle sale ma anche in 6 piazze dove sono stati allestiti stand e tecnostrutture ospitanti le dirette in piazza, le postazioni delle 6 emittenti radiofoniche presenti e diversi altri eventi.



Anche dal punto di vista tecnologico il Festival non ha deluso le aspettative. Un Festival ad alta tecnologia, con 7 regie e 42 ore di diretta satellitare.



Il Festival ha assunto una dimensione sempre più rilevante anche dal punto di vista dei social network. La pagina Facebook ufficiale del festival, Festival Economia Trento, ha registrato numeri di interazioni importanti: sono infatti circa 43.000 le visualizzazioni di post, foto e video che hanno raccontato al popolo del web i momenti più significativi del Festival (dati insight Facebook) 240.000 le visualizzazioni di Twitter. Dal punto di vista della rassegna stampa si stanno ancora selezionando gli articoli, finora si è arrivati a 1184, ma mancano ancora i dati di oggi e quelli che verranno domani e nei prossimi giorni.



Circa 20 le persone della segreteria organizzativa che hanno lavorato per la realizzazione del Festival, oltre a 10 interpreti, 25 tecnici dell’audio, 36 operatori delle regie, 40 persone addette al montaggio degli allestimenti nelle piazze. 134 sono, invece, le scuole superiori che hanno partecipato al concorso EconoMia in rappresentanza di tutte le Regioni, 56 gli studenti del progetto scuola-lavoro che hanno collaborato nell’organizzazione e 120 gli esercizi pubblici che hanno richiesto materiale del Festival.