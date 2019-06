«Abbiamo avuto 4.147 domande di reddito di cittadinanza anche qui ed abbiamo avuto un numero importante di domande e di respingimenti, del 26%, in linea con il dato nazionale, che sottende un dato di vulnerabilità che arriva fino al ricco Trentino». Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, intervenendo ad un dibattito con l’economista Tommaso Monacelli al Festival dell’Economia di Trento.



A livello nazionale le domande per il reddito di cittadinanza «fino al 31 maggio sono state 1 milione e 270 mila, sono in linea con quelle previste e c’è un tasso di rifiuto del 25%, cioè quelle respinte. Se si conferma questo andamento avremo 1 miliardo l’anno che poi potrà essere utilizzato dal Governo».