Le cooperative di lavoro chiedono semplificazione delle regole. Oggi l’assemblea del Cla, il consorzio delle cooperative di lavoro e servizio, che ha rinnovato il cda e confermato alla guida per i prossimi tre anni il presidente, Germano Preghenella.

Il consorzio, che rappresenta 44 imprese di lavoro e servizi, ha certificato il buon stato di salute e la dinamicità del settore: 300 milioni di euro il fatturato complessivo 2018 di sistema, in crescita di 12 milioni sul 2017, con un margine di 5 milioni. Seimila i lavoratori impiegati, tra soci e dipendenti.

Proprio sul lavoro ha rivolto l’attenzione il presidente Germano Preghenella in apertura del suo intervento: «La presenza della cooperazione rappresenta un presidio di legalità. Oggi le nostre cooperative, anche quando operano in attività difficili e a bassa marginalità, continuano a difendere e rispettare le condizioni contrattuali e i trattamenti economici e normativi corretti e regolari a favori di soci e dipendenti».

Ma per garantire etica e legalità occorre che le regole siano chiare a tutti e fatte rispettare: «Viviamo in un periodo in cui, per rispettare le regole, si rischia di essere bloccati. Le regole servono per combattere la corruzione e per competere con gli stessi diritti-doveri, ma se non vengono fatte rispettare si rischia di penalizzare gli onesti». Per difendere questi principi Preghenella auspica un confronto sempre più ampio con le altre associazioni di impresa e con le istituzioni: «All’ente pubblico chiediamo di individuare una legislazione imperniata su pochi punti chiave semplici e chiari, che tutti devono rispettare».

Tra gli appalti di maggiori dimensioni realizzati a livello consortile nel 2018 c’è la gestione del convitto, 24 ore al giorno, che ospita 180 studenti delle scuole superiori di Bressanone, per un ammontare di circa 1 milione di euro all’anno per tre anni.

Vi partecipano il Cla e le cooperative trentine Risto3, Multiservizi e Lagorai e l’altoatesina Csu.

A Roma il Cla con Gpi e la cooperativa Mimosa ha vinto l’appalto per i servizi di front office dell’Asl bandito dalla Regione Lazio, che vale 5 milioni di euro l’anno per tre anni. Nel settore edilizio prosegue il progetto di housing sociale. Nel corso del 2018 sono state consegnate le palazzine costruite in bioedilizia in via Maccani a Trento, mentre tra poche settimane saranno consegnati gli appartamenti di una nuova palazzina in località Meltina di Gardolo a nord di Trento. Nel corso del 2019 saranno realizzati.