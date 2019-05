Si è tenuta oggi al Castello del Buonconsiglio, a Trento, la cerimonia di premiazione dell’undicesima edizione del progetto «Tu sei», attività realizzata dalle scuole e dalle imprese industriali associate a Confindustria Trento.

Premiati i migliori progetti in concorso nell’anno scolastico 2018-19.

«Tu sei» è frutto di un accordo sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e Confindustria Trento ed è finalizzato a «promuovere iniziative volte a costruire un più stretto e continuativo rapporto tra scuola e mondo delle imprese industriali».

L’evento ha visto l’avvio di 13 progetti, di cui 8 in concorso (6 annuali e 2 biennali al secondo anno e 5 biennali al primo anno non in concorso), la partecipazione al concorso di 12 scuole, di 12 imprese e di 750 studenti supportati da 37 insegnanti.

Negli 11 anni di attività di «Tu sei» sono stati coinvolti nella realizzazione dei progetti 9.047 studenti di 203 istituti scolastici e 224 aziende.