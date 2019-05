Ultimate le operazioni di installazione sulla facciata nord dell’autosilo di via Petrarca, a Trento, di un maxischermo curvo a led che verrà utilizzato per trasmettere contenuti pubblicitari e informazioni utili ai cittadini e ai turisti.

Con i suoi 9,6 metri per 4,8, posti ad un’altezza di 7 metri, un sistema di illuminazione in grado di essere ben visibile anche in piena luce solare, il maxischermo di via Petrarca - sottolinea Confocommercio Trentino - rientra negli obiettivi di riqualificazione e sviluppo dell’autosilo, assieme, tra gli altri interventi, al «giardino verticale».

«Con questo intervento - spiega l’amministratore di Terfin, Emanuele Bonafini - abbiamo intenzione di proseguire nell’attività di qualificazione e ammodernamento della struttura dell’autosilo.

Grazie a questa innovativa soluzione, unica nel suo genere nel nord Italia (eccezion fatta per le grandi metropoli), il parcheggio multipiano vuole confermare l’obiettivo di essere uno snodo importante per la viabilità cittadina, orientandosi ad uno sviluppo tecnologico che coniughi efficienza e qualità dei servizi ad una attenzione verso l’ambiente».