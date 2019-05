Sono andati al lavoro come tutte le mattine e hanno trovato il negozio chiuso perché l'azienda è fallita.

Sono i 30 dipendenti della Mercatone Uno di San Michele all'Adige, che ora stanno tenendo un presidio sul posto.

Nella notte, infatti, è arrivata ai sindacati la notizia della dichiarazione di fallimento della Shernon Holding , la società dell'imprenditore veneto Valdero Rigoni che lo scorso ha rilevato i 55 punti vendita Mercatone Uno dalla vecchia gestione, a sua volta finita in amministrazione straordinaria, con 1.860 dipendenti.

Tutti senza lavoro da stamattina.

Shernon Holding, che all'inizio parlava di grande rilancio degli investimenti e poco dopo di crisi, stava già trattando per un concordato preventivo in quanto il piano di rilancio dei negozi Mercatone Uno non era decollato.

Il 30 era in programma un incontro al ministero dello sviluppo economico a Roma.

" È di massima urgenza per noi avere un incontro con il Mise, amministrazione straordinaria e curatore fallimentare per gestire la situazione - scrive la Filcams Cgil in un messaggio alle sedi locali - Ci siamo già attivati, ma ovviamente fino a lunedì non riusciremo ad avere contatti con il Mise. Nel frattempo ci stiamo coordinando con Fisascat e Uiltucs a livello nazionale".

Presidi e proteste sono già scattate davanti a molti negozi in tutta Italia.

L’assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento Achille Spinelli apprende «con preoccupazione la notizia improvvisa» del fallimento di Mercatone uno.

«Ora non resta che attivare le tutele previste per i lavoratori e dare mandato a Trentino Sviluppo di verifica delle ipotesi di insediamento alternative che è possibile proporre alla curatela o di individuazione delle imprese già presenti che possano assorbire almeno parte della forza lavoro trentina», conclude Spinelli.