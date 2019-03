Santa Lucia Pharma Apps, azienda piacentina leader in Italia nelle tecnologie avanzate per la sanità, che sviluppa sistemi per la tracciabilità e la gestione di farmaci e dispositivi medici negli ospedali, consolida la sede di Trento, operativa presso il Business innovation centre (Bic), e punta sui centri di ricerca trentini per la messa a punto dei prossimi brevetti.

Il gruppo, circa 20 milioni di euro di fatturato e 150 dipendenti impegnati in due sedi in Italia, è stato accompagnato nell’insediamento in Trentino grazie all’attività di attrazione e business location svolta di Trentino Sviluppo, società di sistema della Provincia autonoma di Trento.

Attualmente i servizi di Santa Lucia Pharma servono oltre 10.000 posti letto in circa 25 strutture ospedaliere in Italia e Regno Unito.

«Il BIC di Trento - spiega Luca Dall’Olio, direttore finanziario di Santa Lucia Pharma Apps - è la nostra seconda sede. Abbiamo deciso di insediarci negli spazi di Trentino Sviluppo, grazie al lavoro della loro Area Attrazione, per dialogare con i centri di eccellenza locali, Università di Trento e Fondazione Bruno Kessler, nello sviluppo dei nostri software a servizio della sanità. Ci occupiamo di servizi e dispositivi per favorire, nelle strutture ospedaliere e sanitarie, la preparazione e la somministrazione automatizzata delle terapie farmacologiche», aggiunge Dall’Olio.

Software e dispositivi permettono di stoccare centinaia di farmaci e di preparare, in dosi monouso, migliaia di terapie (anche oncologiche) per i pazienti, sgravando gli infermieri da incombenze di peso e liberandoli per l’attività di cura. Con i sistemi informatici e di automazione si riduce anche il margine d’errore e si rendono tracciabili tutti i processi.