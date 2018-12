La pressione fiscale salirà nel 2019 al 42,5% del Pil dal 42% del 2018. È la stima fornita dal presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, rispondendo alle domande in commissione Bilancio della Camera.



«Negli anni successivi, se non considerate le clausole che valgono un punto e due, un punto e 5 in più, si arriva al 42,8% nel 2020 e al 42,5% nel 2021, ma sono numeri che vanno un pò verificati. Il messaggio sostanziale e che c’è leggero aumento che poi rimane stabile. Dal punto di vista politico sarà enorme, dal nostro è mezzo punto», ha aggiunto.