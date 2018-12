L'assemblea di Cantina Aldeno presieduta dal presidente Damiano Dallago e alla quale hanno partecipato 198 soci ha approvato il bilancio 2018. Il presidente e il direttore Walter Webber hanno illustrato il bilancio e l'andamento generale della cantina.

La cantina, spiega Dallago, ha concluso l'ampliamento della cantina interrata dedicata a stoccaggio di Trentodoc. Un investimento da 1.200.000 euro finanziato con contributo del 40% sul Piano di sviluppo rurale. Il fatturato è risultato in crescita a 6.835.500 euro, di cui il 9% ottenuto nell'enoteca aziendale, l'utile di esercizio è stato di 33.825 euro. La cantina si è avvalsa dell'ottimo andamento di Cavit, a cui la cantina ha conferito il 79% del vino ottenuto. Tutto ciò ha portato a una resa che si attesta sui 13.000 euro per ettaro. Dallago ha ricordato ai soci che la vendemmia 2018 con 48.910 quintali è stata da record con il 33,6% in più del 2017. Il direttore Webber ha rimarcato come nonostante gli investimenti e le molte manutenzioni straordinarie il liquidato medio a quintale sia costante. Infine, si è passati al rinnovo cariche con i riconfermati Oscar Ioris per Trento, Roberto Delaiti per la zona Vallagarina ovest, Claudio Lucianer per Aldeno. L'assemblea ha poi eletto Davide Gazza consigliere per Aldeno.