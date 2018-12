Nel terzo trimestre dell'anno il fatturato delle imprese monitorate dalla Camera di commercio è in crescita del 3,8%, dato migliore rispetto al resto del Paese, ma in netto calo sui primi due trimestri del 2018. A presentare i dati il presidente della Camera di Commercio Gianni Bort, alla presenza dell'assessore Spinelli. Nell'incontro si è specificato come a preoccupare sia soprattutto la forte frenata dell'export dovuta ai problemi del commercio internazionale con la guerra dei dazi tra Usa e Cina. E il rallentamento della Germania che è un partner privilegiato dell'economia trentina.