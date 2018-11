Trentino Trasporti S.p.A. informa che è indetta la selezione per istituire una graduatoria di «Operatori di esercizio” (autisti) - parametro retributivo “140”».

A tale graduatoria l’Azienda potrà eventualmente ricorrere - in relazione alle esigenze tecnico/ organizzative/ sostitutive - per la copertura di posizioni con contratto di lavoro a tempo determinato da adibire ai servizi straordinari di Skibus a partire dalla stagione invernale 2018/2019 (periodo dicembre - marzo), nonché ai servizi straordinari di «mobilità vacanze» (periodo giugno - settembre) elo per ulteriori necessità (quali ad esempio sostituzioni/potenziamenti) ai normali servizi di linea del servizio urbano/extraurbano con residenza di servizio nei comuni di Trento o Rovereto.

La presente selezione avviene in conformità ai principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità di cui all’art. 35 e 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 e alle Delibere provinciali in materia.

Requisiti per partecipare alla selezione. Possono presentare domanda di partecipazione i candidati in possesso dei seguenti requisiti: patente di guida categoria “DE” + CQC (Carta Qualificazione Conducente) “DE”; non aver compiuto il 49.mo anno di età alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda. Saranno ammessi, indipendentemente dall’età, coloro che hanno prestato servizio come “Operatore di esercizio” con contratto . a tempo determinato presso l’Azienda negli ultimi 5 anni con un buono stato di servizio; buona conoscenza, parlata e scritta, della lingua italiana; non aver riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti; “permesso unico lavoro” (solo per i candidati di Paesi non UE).

Costituiscono, inoltre, titoli preferenziali: possesso di diploma di maturità quinquennale; esperienza specifica, documentata, nella mansione propria della figura ricercata (trasporto pubblico di persone o trasporto turistico).

Tutti i predetti requisiti - indispensabili ai fini di un’eventuale assunzione - dovranno essere in possesso del candidato, pena l’esclusione dalla selezione, entro il termine fissato per la presentazione delle domande. L’eventuale mancanza o perdita del possesso di taluno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, in qualsiasi fase della procedura selettiva e sino all’eventuale assunzione, comporta l’esclusione dalla selezione o dalla graduatoria.

Modalita’ e termini per la presentazione della domanda. Per accedere alla selezione, il candidato in possesso dei requisiti sopra elencati, deve presentare domanda compilando il modulo allegato al presente avviso, scaricabile dal sito internet aziendale.

Alla domanda deve essere allegata, pena l’esclusione dalla selezione, la seguente documentazione: a) curriculum vitae; b) copia fotostatica, leggibile, della patente di guida richiesta (“DE”); c) copia fotostatica, leggibile, del Certificato di abilitazione professionale al trasporto pubblico di persone CQC (Carta Qualificazione Conducente) Quanto dichiarato e sottoscritto nella domanda di partecipazione alla selezione e nell’allegato curriculum vitae, avrà valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 / 2000 e ss.mm.

La domanda dovrà essere presentata - entro e non oltre il giorno 23 novembre 2018 alle ore 12.00 - con una delle seguenti modalità: attraverso raccomandata a/r (farà fede il timbro postale di invio) al seguente indirizzo: Trentino Trasporti Spa - Via Innsbruck 65 – 38121 Trento; recapitandola a mano in busta chiusa presso il Servizio Risorse Umane di Trentino trasporti S.p.A. nel seguente orario di ufficio: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00.

Le domande pervenute oltre il terzo giorno dal termine del 23 novembre 2018 non verranno tenute in considerazione al fine della partecipazione alla selezione e l’Azienda non si ritiene responsabile di eventuali ritardi elo disguidi postali; inviandola tramite pec (solo se il candidato è in possesso di un indirizzo pec) al seguente indirizzo: pec@pec. trentinotrasporti.it.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute via fax ed e-mail, nonché le domande non firmate elo presentate senza utilizzare il modulo allegato al presente avviso.

Presentando la domanda di partecipazione, i candidati accettano che le comunicazioni aziendali riguardanti le convocazioni alle prove e l’inserimento o l’esclusione in graduatoria avvengano via e-mail all’indirizzo personale di posta elettronica che il candidato ha indicato nel modulo allegato al presente avviso, o attraverso la pubblicazione sul sito internet aziendale.

L’elenco degli ammessi alla prima prova di selezione sarà pubblicato e consultabile dai candidati sul sito internet aziendale a partire dal giorno 27 novembre 2018 ed avrà valore di convocazione.

Regolamento e procedura di selezione. Le prove di selezione verteranno su: a) prova scritta teorica (domande a risposta multipla e/o aperta) su elementi di teoria e sui concetti relativi al possesso della patente di guida DE e relativa CQC, nonché sulla conoscenza e comprensione della lingua italiana, finalizzate al recepimento delle disposizioni aziendali;.

b) prova pratica di guida, anche su strada, a bordo di mezzi aziendali di lunghezza pari o superiore a metri 10,80.

Il punteggio massimo conseguibile all’esito delle prove di selezione è di complessivi 100 punti, così ripartiti: a) prova scritta teorica b) prova pratica di guida c) valutazione curriculum vitae e titoli preferenziali d) c.d. “bonus” e) colloquio di selezione massimo 30 punti massimo 40 punti massimo 5 punti 10 punti 15 punti La prova a) si intende superata con esito positivo qualora il candidato abbia riportato un punteggio » 15 su 30 punti, mentre in caso di punteggio inferiore la prova si intende non superata dal candidato con conseguente esclusione dalla selezione. Saranno ammessi alla prova pratica di guida b) esclusivamente i candidati che avranno superato la prova scritta teorica a).

Al colloquio conclusivo di tipo informativo/conoscitivo/selettivo e alla valutazione del curriculum vitae saranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno ottenuto almeno un punteggio » 24/40 nella prova pratica di guida b).

La posizione del candidato nella graduatoria di merito sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti nelle prove a) e b), dal punteggio derivante dall’eventuale possesso di titoli preferenziali c), dall’eventuale ulteriore punteggio c.d. “bonus” d) riservato ai candidati che avranno conseguito un’ottima valutazione in entrambe le prove citate, ovvero un punteggio » 23/30 nella prova scritta teorica a) e un punteggio 2 32/40 nella prova pratica di guida b) e dal punteggio ottenuto al colloquio di selezione e).

L’espletamento della selezione sarà affidato ad apposita Commissione Esaminatrice, composta da membri esperti, all’uopo nominata dalla Direzione aziendale.

Svolgimento prove. La prova scritta teorica a) verrà effettuata il giorno 03 dicembre 2018 - a partire dalle ore 08.15 e, per i soli candidati che supereranno detta prova nei termini descritti al precedente punto 3, l’iter di selezione procederà indicativamente fino alle ore 17.00 - presso la Sede di via Innsbruck 65 – 38121 Trento. | candidati che supereranno la prova scritta teorica a) saranno successivamente convocati, seguendo l’ordine alfabetico, per sostenere la prova pratica di guida b) e l’eventuale colloquio di selezione a partire dal giorno 4 dicembre 2018, ore 8.15 presso la Sede.

La graduatoria finale avrà validità triennale dalla data di approvazione da parte della Direzione Generale.

Nel caso di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato elo indeterminato, l’Azienda attingerà prioritariamente dai nominativi inseriti nelle graduatorie già in essere tra i candidati che hanno prestato presso l’Azienda (Trentino trasporti esercizio S.p.A. elo Trentino trasporti S.p.A.) periodi di lavoro con contratto a tempo determinato.

L’eventuale rapporto di lavoro sarà disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri e dalla normativa nazionale vigente per la tipologia contrattuale adottata e dagli accordi nazionali ed aziendali applicabili al personale di nuova assunzione con riferimento al profilo di “Operatore di esercizio”, parametro retributivo “140”.

I servizi straordinari di “Skibus” vengono istituiti nelle seguenti località: 1) Valli Di Fiemme E Fassa: Cavalese - Predazzo - Penia; 2) Zona Primiero: San Martino Di Castrozza – Fiera Di Primiero; 3) Val Rendena: Carisolo - Madonna Di Campiglio – Tione; 4) Val Di Sole: Croviana.

In tutte le località sopra evidenziate l’Azienda mette a disposizione dei neoassunti alloggi attrezzati in uso gratuito, escluse le trattenute fiscali di legge.

L’eventuale tragitto alloggio – luogo di partenza del turno di servizio sarà a carico del neoassunto (utilizzo di mezzo proprio).

La rinuncia ad un’eventuale proposta di assunzione per il periodo invernale e/o estivo comporterà l’esclusione definitiva del candidato dalla graduatoria in oggetto.

L’eventuale assunzione - con contratto di lavoro a tempo determinato - è subordinata al superamento della visita medica pre-assunzionale, secondo quanto disposto dal D.M. 88/1999, da sostenere presso l’Unità sanitaria territoriale R.F.I. S.p.A. di Verona, compresi gli accertamenti per esenzione da tossicodipendenza.