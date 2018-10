La Thun celebra i 20 anni del fan club alla Reggia di Caserta

La Thun, nota azienda di Bolzano, sceglie Caserta e la sua Reggia come teatro delle celebrazioni istituzionali, dei 20 anni del proprio Club di fan, e del Natale. E lo fa regalando alla città il restauro di alcuni pezzi del presepe che si trova all’interno della Reggia, uno dei più importanti e rappresentativi nella storia italiana, oggi custodito nella Sala Ellittica degli Appartamenti Reali.

Un dono che è anche un ringraziamento alla città per il contributo dato all’organizzazione dell’evento, che si terrà sabato 20 ottobre alla Reggia, mentre domenica 21 protagonista sarà il Belvedere di San Leucio. L’evento darà grande visibilità generando nel contempo lavoro e indotto diffuso, grazie al grande numero di visitatori previsti - 5.000 i collezionisti e gli appassionati Thun che raggiungeranno Caserta - con molte strutture impegnate nell’accoglienza e nella gestione di tutti gli ospiti. Le cinque figure del presepe in restauro andranno ad integrare la collezione esistente: tre figure saranno esposte nella teca principale, mentre la Natività sarà esposta in una teca laterale. Di fatto l’intero Presepe, andato in restauro a fine settembre, sarà poi inaugurato la prima settimana di dicembre.

Nello specifico, la Natività oggetto di restauro proviene, probabilmente, da uno dei Siti Reali borbonici dismessi tra fine Ottocento e inizio Novecento, quando i loro arredi furono dislocati dal Ministero dell’Istruzione presso i principali musei esistenti per garantirne la conservazione. Dall’inizio del Novecento essa fu a lungo esposta presso la Biblioteca Palatina, come si evince dalle bolle inventariali. Gli altri tre pezzi della collezione in restauro sono esemplari di pastori tipici del presepe napoletano: una donna anziana con abito tradizionale in seta di San Leucio, un contadino, dall’aspetto molto rovinato con giubba marrone, a cui mancano le braccia e un orientale dalla giubba blu.