Unieuro salva il negozio Euronics di Pergine, 19 addetti e 5 milioni di euro di fatturato, finito nella crisi della Galimberti, una delle società del marchio dell’elettronica di consumo.



Unieuro è il maggior distributore di elettronica di consumo ed elettrodomestici per numero di punti vendita in Italia ed è l’aggiudicataria di cinque negozi della Galimberti in concordato preventivo, nell’ambito della procedura competitiva indetta dal Tribunale di Milano.



Il ramo d’azienda comprende i negozi attualmente ad insegna Euronics di Villafranca di Verona, San Giorgio delle Pertiche (Padova), Castelfranco Veneto (Treviso), Fiume Veneto (Pordenone) e, appunto, Pergine, per una superficie commerciale complessiva di circa 7.000 metri quadri.