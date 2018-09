AGGIORNAMENTO: Si amplia il calo di Piazza Affari nei primi scambi: l’indice Ftse Mib perde il 2,2%, con Intesa e Unicredit che cedono oltre il 5% e tutto il settore del credito sotto la pioggia di vendite in parallelo a quella che sta colpendo i titoli di Stato italiani.

Il rendimento del Btp a 10 anni sale infatti di oltre 20 punti base e lo spread con la Germania è a oltre 260 punti.

Avvio carico di tensioni sul mercato telematico per i titoli di Stato italiani dopo il rapporto deficit/pil previsto al 2,4% per tre anni nella nota di aggiornamento al Def: nei primissimi scambi il rendimento del Btp a 10 anni sale di 12 punti base con un rendimento che raggiunge la soglia psicologica del 3%.



Lo spread Btp-bund dopo i primi scambi segna 258 punti base, con un rendimento del decennale italiano al 3,07%. Ieri il differenziale aveva chiuso 235,5 punti base.



I futures sull’avvio di Piazza Affari sono pesanti, con il contratto sulla partenza dell’indice principale Ftse Mib in calo di circa un punto percentuale rispetto alla chiusura di ieri.

Con i primi scambi sui mercati telematici molto difficili per i titoli di Stato italiani, sono ovviamente fortemente negativi in particolare i futures sui titoli bancari «made in Italy». Le previsioni pesanti sulla Borsa di Milano trascinano al ribasso anche i futures sull’avvio degli altri listini europei, visti in calo in avvio tra lo 0,1% e lo 0,4%.