Il gruppo Athesia ha acquisito la maggioranza delle Funivie Ghiacciai Val Senales Spa.



Nel 2014 la Vereinigte Bergbahnen di Innsbruck e il gruppo Athesia avevano acquisito congiuntamente la quota di maggioranza della società. Grazie a nuovi orientamenti strategici, la Vereinigte Bergbahnen ora trasferisce la propria quota azionaria ad Athesia.



Il gruppo facente capo alla famiglia Schröcksnadel che gestisce con successo una dozzina di impianti sciistici, sta pianificando ingenti investimenti in Austria e Svizzera e vuole concentrarsi completamente su questi ultimi.



Il gruppo Athesia vuole da parte sua espandere le proprie attività nell’ambito turistico. A Maso Corto sono in programma anche investimenti nel settore alberghiero e gastronomico, non solo nell’area prettamente sciistica.



In conformità a questi orientamenti, i due gruppi societari hanno deciso di lasciare ad un solo partner la guida dello ski resort in Val Senales, chiarisce il direttore di Athesia e Presidente di Funivie Ghiacciai Val Senales Spa, Michl Ebner.



Il Prof. Peter Schröcksnadel e il dott. Markus Schröcksnadel sottolineano: «Ci separiamo di comune accordo. Insieme abbiamo dato nuovi impulsi con l’ideazione della pista Leo Gurschler (67% di pendenza massima) e la costruzione della cabinovia Lazaun, collaboreremmo anche in futuro in svariati campi. Restiamo partner ed amici».