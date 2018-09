Con una lettera inviata oggi ai sindacati, Sait ha comunicato la decisione di disdettare il contratto integrativo aziendale per tutti i dipendenti del consorzio.



Lo rende noto la Filcams Cgil del Trentino sottolineando come «senza un nuovo accordo, dal 1° gennaio dell’anno prossimo i lavoratori subiranno pesanti tagli alle retribuzioni».



«È una scelta grave che purtroppo conferma la strategia di questi amministratori e cioè di far pagare ai dipendenti i costi di una riorganizzazione necessaria« commenta il segretario provinciale della Filcams, Roland Caramelle. »Una decisione - prosegue il sindacalista - che di fatto mette la parola fine ad una positiva storia di contrattazione integrativa».



«C’è tempo fino a fine anno per trovate una soluzione, ma non accetteremo le condizioni dettate dal consorzio in modo unilaterale e a danno dei lavoratori», conclude Caramelle.