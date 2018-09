Accordo fatto tra Michael Kors e Versace. Le parti stanno firmando i documenti dell’intesa. E’ atteso un comunicato entro stasera, al più tardi domani.



Le valutazioni sul prezzo del marchio della Medusa ha allontanato la francese Kering dalla partita. Kors ha recentemente acquistato il marchio di scarpe di lusso Jimmy Choo.



Intanto perde il 7,4% in Borsa a New York il titolo di Michael Kors sulle indiscrezioni di stampa sulla cessione. La famiglia Versace, che oggi ha l’80% della società, manterrebbe un ruolo in azienda, a fronte di una uscita del fondo Blackstone (dal 2014 ha il 20% del capitale).



Santo Versace è il presidente della casa di moda fondata dal fratello Gianni, scomparso tragicamente nel 1997. Santo Versace è titolare del 30% di Givi, la holding di famiglia che controlla circa l’80% della Gianni Versace spa (mentre il restante 20% è del fondo Blackstone).



Nella holding con Santo è presente anche la sorella Donatella (che della Maison è vice presidente e direttore creativo) che ha il 20%, mentre Allegra Versace Beck, la figlia di Donatella, ha il 50%.