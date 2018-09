Per il nono anno consecutivo, l’agenzia UnipolSai Assicurazioni di via Brennero gestita dalla società Atlante, sarà premiata come «eccellenza italiana» del gruppo.



L’appuntamento è per lunedì 1° ottobre, a Venezia, quando un numero ristretto di agenzie del gruppo verrà premiato sia i risultati raggiunti in termini di portafoglio, sia le strategie di vendita, l’innovazione e la capacità imprenditoriale.



La società Atlante rappresenta il marchio UnipolSai Assicurazioni in provincia di Trento dal 1988. Agenzia certificata dal 2004, opera con propri uffici, oltre che nel comune di Trento, anche in quelli di Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Mezzolombardo, Pergine Valsugana, Storo e Tione.

Dal 2007, nello stesso stabile occupato dall’Agenzia, in via Brennero a Trento, è operante anche la filiale di Unipol Banca, prima filiale integrata in regione.



UnipolSai Assicurazioni è la compagnia assicurativa del gruppo Unipol, leader in Italia nei rami Danni in particolare nell’R.C. Auto. Attiva anche nei rami Vita, UnipolSai vanta una raccolta diretta pari a circa 11,1 miliardi di euro, di cui 7,4 nei Danni e 3,7 nel Vita (dati 2017). Opera attraverso la più grande rete agenziale d’Italia, forte di oltre 2.700 agenzie assicurative e circa 6.000 subagenzie distribuite sul territorio nazionale.