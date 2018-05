Nel 2017, in Trentino, sono cresciuti, rispetto all’anno precedente, il fatturato (+3,1%), gli ordinativi (+7,9%), le esportazioni (+8,7%) e le importazioni (+9,1%) delle imprese. In crescita anche le presenze turistiche (+ 5%) e l’occupazione (+2,3%).



Per quanto riguarda gli investimenti sui lavori pubblici, nel 2017 vedono partecipi le imprese trentine per oltre il 90% del totale assegnato. Nell’ultimo decennio il valore si è attestato sul 73%. I dati sono sono contenuti in un report congiunturale sull’economia del Trentino, elaborato da Ispat ed esaminato oggi in un incontro cui hanno partecipato il presidente della Provincia, Ugo Rossi, e il vicepresidente Alessandro Olivi, insieme ai vertici delle associazioni di categoria di industriali, artigiani, commercianti, cooperazione e turismo.





«Dati positivi che che smentiscono alcuni luoghi comuni - ha detto Rossi ai rappresentanti delle imprese -, la ripresa si sta consolidando e per renderla più efficace, in vista anche dell’assestamento di bilancio, dobbiamo lavorare insieme a voi, coordinandoci sempre di più, ragionando in una logica di sistema». «La sfida - ha aggiunto Olivi - è di riuscire a fare in modo che tutti i settori possano beneficiarne alla stesso modo».

Ecco il report completo: