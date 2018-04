Il Trentino Alto Adige rientra nella top ten delle regioni italiane per crescita del numero di compravendite immobiliari nel 2018, con il 10,1% in più previsto quest’anno rispetto al 2017. Attualmente la regione costituisce circa l’1,2% del mercato italiano, con circa 7.600 transazioni, contro le 6.900 totalizzate lo scorso anno.



Lo dicono i dati del Rapporto 2018 sul mercato immobiliare residenziale del Trentino Alto Adige realizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con Casa.it.



Anche i prezzi medi nominali - secondo tale indagine - stanno iniziando un trend positivo.

A partire dal 2016 è costante il rialzo delle quotazioni, specie a Trento, e andrà avanti così fino al 2020. I prezzi, ancora in lieve calo nel 2016, hanno mostrato un inizio di ripresa nel 2017 con lo 0,1% in più rispetto all’anno precedente, mentre in Italia sono rimasti in calo dello 0,2%. Il 2018 prosegue sulla stessa scia con la previsione dello 0,5% in più in Trentino Alto Adige e lo 0,3% in più In Italia.

Aumenti più consistenti delle quotazioni si avranno a Trento, dove nel 2017 la crescita è stata pari all’1,4% nella zona semicentrale, mentre a Bolzano è stato registrato ancora un calo dell’1,1%. Le previsioni per il 2018 sono di una crescita del 2% a Trento e dell’1,2% a Bolzano, sempre nelle zone intermedie.