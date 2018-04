Il brand produttore di birra Stella Artois ha richiamato parte della produzione in Canada e negli Stati Uniti.

L'azienda ha trovato frammenti di vetro probabilmente finiti nelle bottiglie durante la fase di confezionamento.

I prodotti colpiti sono le confezioni Stella Artois da 6, le confezioni da 12, le confezioni da 18, le confezioni da 24, le confezioni multiple «Best of Belgium» vendute sia negli Stati Uniti che in Canada, le confezioni Stella Artois Légère da 6 e solo negli Stati Uniti le confezioni da 12, procedendo così ad un richiamo volontario.

I consumatori dovrebbero anche controllare le bottiglie Stella Artois nei loro multi-pack «Best of Belgium». Non riguarda Stella in lattine.