Terremoto in casa Confindustria del Trentino. Il presidente Giulio Bonazzi, ceo del gruppo Aquafil di Arco, si è dimesso dall’incarico.



Lo ha comunicato poco fa durante una conferenza stampa, convocata a sorpresa e in gran fretta nella mattinata di oggi (foto Paolo Pedrotti).



Le dimissioni, ha spiegato lo stesso Bonazzi, sono legate al caso Aquaspace: non intendo che venga strumentalizzato il mio ruolo in Confindustria, ha detto.



Al suo posto, per statuto, dovrebbe ora subentrare il vice presidente anziano, Enrico Zobele, past president degli industriali trentini.