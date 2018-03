Ci sono due imprenditrici italiane fra le 12 finaliste del Premio europeo delle donne innovatrici 2018, svelate dalla Commissione Ue in occasione della ricorrenza dell’8 marzo.

Anna Fiscale e Gabriella Colucci sono state selezionate in quanto «donne di successo» che hanno «portato sul mercato le loro idee innovative» grazie ai fondi europei del programma per la ricerca Horizon 2020. Fiscale è fra le tre finaliste della categoria «emergenti» grazie al progetto veronese Quid, di cui è fondatrice e presidente. Si tratta di un nuovo marchio di moda nato nel 2012 che realizza vestiti recuperando localmente tessuti italiani di qualità grazie all’impegno di donne con un passato di fragilità.

Fra le 9 finaliste della categoria principale «donne innovatrici 2018» c’è poi Gabriella Colucci, ceo e fondatrice di Arterra Bioscience, un’azienda biotech di Napoli che si occupa di scoprire e produrre composti attivi per applicazioni industriali, in particolare nei settori dei cosmetici e dell’agricoltura. Le due italiane sono state selezionate da una giuria indipendente fra 122 candidature provenienti da tutta Europa. In palio ci sono fino a 100mila euro per la vincitrice della categoria principale, e 20mila per le «emergenti».