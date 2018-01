Volkswagen nell'anno passato ha consegnato 6,23 milioni di veicoli ai suoi Clienti di tutto il mondo. Si tratta del miglior risultato nella sua storia. Il 2017 è stato positivo anche in Italia, dove la Volkswagen si è confermata per il sesto anno consecutivo la marca estera più venduta, con 144.825 immatricolazioni (+4,06%) e una quota di mercato del 7,35% (dati UNRAE, ndr). Un contributo determinante a questo record è venuto dalla Cina, il mercato nazionale più grande al mondo, dove la Volkswagen ha superato per la prima volta i 3 milioni di consegne in un anno, con una crescita del 5,9% rispetto al 2016. Nel 2017, inoltre, la Volkswagen ha ottenuto risultati molto positivi in particolare in Russia (+20,4%) e in Brasile (+19,7%).

Negli USA, le consegne della Marca sono tornate a crescere per la prima volta dal 2013, facendo registrare un soddisfacente +5,2% grazie soprattutto a Golf Alltrack, Atlas e alla Nuova Tiguan lanciata ad agosto. Tra i modelli, nel 2017 la gamma Tiguan si è distinta in modo particolare, facendo registrare una crescita del 38%, con oltre 720.000 unità consegnate in tutto il mondo. In Europa, l'anno scorso ha portato un altro piacevole risultato: gli ordini per le elettriche della Volkswagen, infatti, sono triplicati. Nel 2018, l'offensiva di prodotto della Volkswagen avrà un'ulteriore accelerazione grazie al completamento della gamma di Nuova Polo e T-Roc e al lancio della Nuova Touareg.