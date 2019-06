Lo spettacolo delle nuvole mammatus nel cielo di Trento

Il fenomeno meteorologico si chiama mammatus: si tratta di una nuvola a forma di sacco che si crea in presenza di una combinazione particolare di elementi.



Una combinazione che questo pomeriggio si è manifestata a Trento. Caldo umido con pesante afa estiva a terra e nei bassi strati atmosferici, correnti ascensionali che trasportano molto vapore acqueo verso gli strati superiori fino a sviluppare nubi temporalesche a forma di incudine. Una volta che il temporale si esaurisce, scendono verso il basso cristalli di ghiaccio che impattando su strati di aria secca e fredda mutano di nuovo condizione, in vapore, cominciando a risalire. È questo ciclo di cristalizzazione e sublimazione gassosa, nella nuvola genera appunto le mammatus con le loro spettacolari coreografie.



In questa gallery una selezione delle numerose immagino inviateci dai lettori che hanno immortalato le mammatus nel cielo di Trento e dintorni.