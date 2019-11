Stasera a Pergine una danza di luce

La danza fa tappa a Pergine domani sera con un innovativo spettacolo, The Magic Of Light della compagnia eVolution dance theater, con Bruno Batisti, Antonella Abbate, Leonardo Tanfani, Carlotta Stassi, Matteo Crisafulli, Giulia Pino, Anthony Heinl e Nadessja Casavecchia.



Lo spettacolo fa parte del Circuito Danza regionale, organizzato dal Centro Santa Chiara e comincerà stasera alle 20.45 al Teatro comunale.



Creato nel 2018 per festeggiare i dieci anni di storia della compagnia, «The Magic Of Light» è lo spettacolo che raccoglie e reinterpreta alcune delle coreografie più sorprendenti firmate da Anthony Heinl, fondatore e direttore artistico di eVolution dance theater e precedentemente appartenente ai Momix. La compagnia, nata a Roma, ormai da più di dieci anni è protagonista con spettacoli che affascinano e ipnotizzano il pubblico.



Alchimia perfetta fra danza, physical theater, atletismo e tecnologia, lo show conta fra i suoi interpreti performer d’eccezione, danzatori dalle spiccate doti atletiche e circensi. La luce, vera protagonista dello spettacolo, conduce lo spettatore verso un sorprendente viaggio attraverso mondi immaginifici, popolati da figure misteriose che, tra magia ed illusione, danno vita ad un ininterrotto susseguirsi di stimoli visivi: uno spettacolo che riempie gli occhi del pubblico con immagini e visioni che ne stimolano la fantasia, e divertono chiunque abbia voglia di stupirsi attraverso la magia del teatro.



La compagnia deve la sua fama alla creazione di performance innovative, frutto di un sapiente mix fra tecnologia ed arte, danza, acrobazia ed illusionismo. Oltre ad esibirsi regolarmente in Italia, il gruppo è chiamato spesso ad intraprendere tour all’estero. È attesa in Brasile per un nuovo tour programmato nel 2020.