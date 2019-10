Oggi il Centro servizi culturali S. Chiara di Trento apre le porte del Teatro Sociale. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della «Festa del teatro».

Dalle ore 10 la platea del teatro sarà liberamente accessibile al pubblico, fino alle ore 16, mentre all’interno dei palazzo Festi sarà accessibile liberamente la mostra, collegata allo spettacolo serale, «Oltre i confini: come superare i muri», a cura di Docenti senza frontiere, con il contributo del Forum trentino per la pace e i diritti umani e la collaborazione del liceo artistico ‘Apollonì di Fano. Alle 11 prenderà il via la prima di tre visite guidate gratuite (le due successive partiranno alle 15 e alle ore 17.30).

Chiuderà la giornata lo spettacolo «Il muro» (ore 20.30), realizzato da Marco Cortesi e Mara Moschini, in collaborazione con l’Associazione nazionale alpini e l’Associazione docenti senza frontiere onlus.