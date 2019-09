Il Teatro Sociale di Trento, uno dei luoghi più importanti dal punto di vista culturale del capoluogo, compie duecento anni.

L’anniversario verrà festeggiato con due appuntamenti - uno teatrale ed uno musicale - promossi dall’amministrazione comunale mediante un apposito bando di gara, che ha portato alla selezione dei progetti presentati da due associazioni locali, per ricostruire le vicissitudini che hanno portato alla costruzione del teatro, ricordando i fasti del passato ed il protagonismo assunto negli ultimi anni nella vita cultuale della città. Le iniziative, in programma per il prossimo 5 e 6 ottobre, coinvolgono l’associazione musicale Aurona e TrentoSpettacoli, vincitori del premio di 12mila euro (seimila per ciascun ente) previsto da Palazzo Thun per l’elaborazione di due esibizioni artistiche in grado di commemorare in modo adeguato la ricorrenza.



Gli spettacoli selezionati si contraddistinguono per il tentativo di far immergere gli spettatori nelle atmosfere che hanno permesso la nascita del teatro, edificato allo scopo di consentire alla popolazione trentina di proiettarsi nel panorama internazionale dell’epoca.

«Il Teatro Sociale ha assunto un ruolo fondamentale all’interno della città di Trento, permettendo di portare in città spettacoli di risalto internazionale e favorendo la costruzione di un cultura comunitaria urbana», ha spiegato, al proposito, l’assessore comunale alla cultura Corrado Bungaro. «In occasione della ricorrenza - ha quindi aggiunto - ci proponiamo non solo di celebrare i duecento anni di attività, ma di divulgare la stessa storia della struttura voluta da Felice Mazzurana, reinterpretandone in modo artistico la storia e la centralità per la popolazione cittadina».



La rappresentazione teatrale, che andrà in scena nel pomeriggio del 5 ottobre, con quattro repliche ogni due ore tra le 16 e le 22, si intitola Duecento: una visita onirica al Teatro Sociale di Trento. Curato da «TrentoSpettacoli», con la collaborazione della compagnia La burrasca e la regia di Maura Pettorruso, l’esibizione si svolgerà in modo itinerante all’interno degli spazi teatrali. Si tratta di uno spettacolo in cui gli stessi spettatori saranno protagonisti, con richiami alla storia della struttura e alle rappresentazioni più importanti ospitate nei due secoli di attività.



Lo spettacolo musicale, proposto dall’associazione «Aurona», sarà il concerto lirico Teatro Sociale: luogo di nostalgia, che andrà in scena il 6 ottobre, alle 17. Si esibiranno i soprano Pinuccia Mangano e Victoria Burneo Sanchez, il baritono Walter Franceschini, il coro lirico «Giuseppe Verdi» di Bolzano e il coro «Estrolirica», assieme all’orchestra «Aurona».

Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti, fino ad esaurimento posti.