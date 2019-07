Primiero, doppio appuntamento con «Sister Act»

Prosegue con un ricco programma il Trentino Music Festival per Mezzano Romantica, organizzato dal Comune di Mezzano in collaborazione con la Music Academy International di New York che tiene nel Primiero anche quest’anno i suoi corsi estivi.



Sono oltre duecento gli studenti della MAI arrivati in questo periodo nel Primiero per studiare con docenti di fama internazionale, come J. David Jackson, Jason DeBond, Vince DeGeorge, Linda Goodrich, Neal Goren, David Gately, Christopher Larkin e Alan E.Hicks, che li stanno preparando per i vari spettacoli che si stanno tenendo a Mezzano e in varie località della zona. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.



Quella da oggi al 21 luglio sarà una settimana densa di appuntamenti a cominciare dal concerto sinfonico di stasera, nella chiesa di Mezzano alle ore 21, dove si esibirà l’Orchestra della Music Academy International diretta da J. David Jackson. Sarà un concerto speciale, dedicato alla Memoria di Grayson Druffel, giovane musicista che partecipò al festival nel 2017. In programma: Fantasia on a Theme of Thomas Tallis di Vaughan Williams, Adagio per Archi di Barber, Sinfonia n 5 di Tchaikovsky.



Doppia data domani, martedì 16, e giovedì 18 luglio per l’attesissimo appuntamento con Sister Act, il travolgente musical basato sull’omonimo film con Whoopi Goldberg, la scatenata cantante suora, con le musiche di Alan Menken e i testi di Glenn Slater. La regia e le coreografie sono curate da Linda Goodrich, mentre la direzione musicale è di Jason DeBord. Il divertimento è assicurato all’Auditorium intercomunale di Primiero alle ore 20.45.



Continuano le leggende di Broadway mercoledì 17 e venerdì 19 luglio con il musical Into The Woods. Basato sul libro Il mondo incantato, di Bruno Bettelheim, è una rivisitazione delle più tradizionali fiabe del mondo (in particolare dei Fratelli Grimm) che esplora le conseguenze dei desideri e delle richieste dei personaggi, che sono presi da Cappuccetto Rosso, Jack e il fagiolo magico, Raperonzolo e Cenerentola. Le musiche e i testi sono di Stephen Sondheim, la regia di Vince DeGeorge e la direzione musicale di Robert Meffe. L’appuntamento è all’Auditorium intercomunale di Primiero alle ore 20.45.



Nel fine settimana sono in programma le coinvolgenti esibizioni dei giovani artisti del MAI: Taste of Opera, concerto di arie d’opera, sabato 20 luglio all’Auditorium intercomunale di Primiero alle ore 20.45 e Musica all’imbrunire, concerto di musica da camera, domenica 21 luglio nel centro civico di Mezzano alle ore 17.