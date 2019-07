Torna il Giardino d’estate ragazzi all’ex Parco S. Chiara, fino al 29 agosto ospiterà otto compagnie nazionali.

La rassegna prenderà il via oggi al giardino Solzenicyn (ex parco S. Chiara) alle ore 17.30 con le storie raccontate da Ferruccio Filippazzi e la sua chitarra in Te le conto e te le canto.

Uno spettacolo divertente e coinvolgente, per scoprire la storia del bambino che camminava sempre con il naso all’insù, ascoltare il rap del pesciolino Johnny oppure il blues del Capitano Squalo, per poi “viaggiare” verso il paese dei bambini che non vogliono mai dormire, accompagnati da tanta fantasia, una chitarra e molte canzoni.

Gli otto spettacoli (ad ingresso libero), avranno come protagonisti attori dotati di grande forza comunicativa, pronti ad intrattenere il giovane pubblico con le arti più disparate: dalla clownerie alle marionette, dal teatro di narrazione al canto, senza tralasciare la giocoleria, le acrobazie e la magia, raccontando storie e coinvolgendo il giovane pubblico. In caso di pioggia, lo spettacolo si terrà sotto la pagoda del Giardino S. Chiara.