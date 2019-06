Un ricordo sulle punte di Giovanna Menegari

Oggi, dalle ore 9 alle 10.30 a Palazzo Geremia, la Scuola di danza Giovanna Menegari farà da regia a tematiche come la danza, la musica, politiche giovanili ed alimentazione alla presenza della pediatra Cristina Dolci e il direttore dell’Associazione Anffas Massimiliano Deflorian.



Verrà ricordata Giovanna Menegari con alcuni pezzi musicali al pianoforte e violino, condividendo delle immagini che raffigureranno la «Signorina», come gradiva farsi chiamare. Garrison Rochelle racconterà della sua esperienza con la scuola, dando testimonianza della sua collaborazione con Maria de Filippi nel programma di «Amici». Verranno consegnate due borse di studio, una per la danza classica ed una per la danza moderna ad un Istituto scolastico che avrà partecipato alla realizzazione del nuovo logo di danza moderna, disciplina «start up» a settembre prossimo. Successivamente, alla Fondazione Caritro verrà inaugurata la mostra La danza a Trento, attraverso lo sguardo e la storia di Giovanna Menegari.



lunedi 10 giugno la Scuola Giovanna Menegari presenterà il primo spettacolo di danza classica al Teatro di Villazzano. La nuova direzione intercalerà momenti carichi di emozione con delle novità. Nel Gran Gala di J. Strauss in stile Viennese, le allieve danzeranno fra un passo di Walzer e Polka, ricordando Giovanna Menegari.

Dal Teatro alla Scala di Milano, Caterina Bianchi ed Endi Bahaj del Corpo di Ballo del maestro Roberto Bolle, eseguiranno un “Pas de Deux” sulle note romantiche di J. Strauss. Oltre a magici balletti, pensati e realizzati dagli insegnanti Gabriella Cavallaro e Domenico Paglione, la scuola ha avuto il supporto di Stefano Benedetti per la parte grafica dando colore e vita alle coreografie delle nostre allieve.



Lo spettacolo si svolgerà in due parti, ci saranno due sequenze singole, una coreografia in condivisione con il gruppo classico adulti ed un gran finale, ma con una ulteriore sorpresa per gli spettatori. «La scuola desidera costruire un nuovo cammino, come una Grande Famiglia, dove nessuno è semplicemente un numero».