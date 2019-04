Teatro, è Loredana Cont la più «amata»

Lo scorso anno, fra le compagnie associate alla Cofas, il maggior numero di presenze in palcoscenico lo ha raggiunto la Filodrammatica di Laives, sulle cui recite si è alzato il sipario per ben 52 volte. Seguono nella classifica delle filo “stakanoviste” la Compagnia “Gad – Città di Trento con 42 recite e l’Associazione Teatro-Musica “2GiGa” di Rovereto con 34 rappresentazioni.



La palma dell’autore più rappresentato spetta ancora una volta a Loredana Cont (foto) con 35 rappresentazioni, seguita - per un “podio” tutto al femminile - da Antonia Dalpiaz e Gloria Gabrielli con 27. I numeri sono emersi nel corso della 73ª assemblea della Cofas, domenica scorsa, quando i rappresentanti delle 117 Compagnie amatoriali associate hanno rinnovato il Consiglio direttivo.



Riconoscimenti sono andati alla compagnia “Gustavo Modena” di Mori, per i 20 anni di attività artistica, e alle compagnie protagoniste della rassegna “La Vetrina del Teatro Co.F.As.