Stasera alla Bookique “Stand Up Comedy” con Chiara Avanzo

Questa sera alle ore 21, alla Bookique (via Torre d’Augusto 29) va in scena la “Stand Up Comedy” Alter Ego con Chiara Avanzo.



Nata nel 1984 fra le cure amorevoli della famiglia in una pacifica cittadina fra le montagne dell’alto Piemonte, Chiara Avanzo - si legge nella presentazione dello spettacolo «è cresciuta dentro una bolla felice con un percorso di vita apparentemente già scritto per lei, come quello di molti altri suoi coetanei. Dettato dalla comodità, le convenzioni e le scelte demandate: si troverà un fidanzato tra i compagni di scuola? Si sposerà, diventerà madre e comprerà una villetta con giardino?

Troverà lavoro come impiegata in una piccola azienda di provincia a contratto indeterminato, crescendo i figli e aspettando di invecchiare per poi incontrare il dolce abbraccio della morte? Si farà mai una domanda nella vita o preferirà lasciarsela scorrere addosso?».



In “Alter Ego” Chiara Avanzo risponde a queste domande in modo totalmente controcorrente attraverso un monologo introspettivo e spietato, sfidando il pensiero dominante e scorrendo in un flash back momenti imbarazzanti, fallimenti, indolenze e prese di coscienza tragicomiche. Senza mai puntare il dito contro un nemico immaginario ma semplicemente guardandosi allo specchio. Per il linguaggio e i temi trattati, lo spettacolo è vietato ai minori di 16 anni.



Chiara Avanzo, biellese classe 1984, ha mosso i primi passi nel mondo della comicità stand up nel 2015 e 2016 aprendo gli spettacoli di Giorgio Montanini, Saverio Raimondo, Daniele Fabbri e Filippo Giardina per poi debuttare con il suo primo One Woman Show “Senza Rancore” portandolo in scena ovunque ci sia un palco e un pubblico. Nel 2017/2018 il secondo monologo “Legittima Difesa” diventato uno degli opening act fissi del tour italiano di Giorgio Montanini.