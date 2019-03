La serata di oggi, 28 marzo, chiuderà la Stagione perginese in grande stile con Lella Costa in «La Traviata, l’intelligenza del cuore».



Lella Costa, attrice italiana, doppiatrice, una delle più importanti interpreti del teatro nazionale, famosa soprattutto per i suoi monologhi, ma anche strabiliante scrittrice sarà alle ore 20.45 al Teatro comunale con l’opera teatrale-musicale conosciuta in tutto il mondo, «La Traviata» di Giuseppe Verdi, riscritta con Gabriele Vacis, indagando con grazia ed ironia la realtà femminile.



Il tema cardine dello spettacolo è un aspetto centrale della poetica dell’attrice, l’intelligenza del cuore, «quella messa in campo quando si ama: la capacità – dice Lella Costa – di cambiare la propria vita quando sfugge, restituirle un appiglio quando sembra scivolare via».

Sul palco, denudato da orpelli scenografici, un pianoforte: Davide Carmarino, accompagnerà le arie della Traviata cantate da un tenore, in alternanza Giuseppe Di Giacinto o Lee Chung Man, e un soprano, in alternanza Francesca Martini o Scilla Cristiano, consentendo a Lella Costa di intessere un dialogo impossibile con Violetta e Alfredo, mescolando con abilità e umorismo il celebre romanzo di Alexandre Dumas, il libretto di Piave e le musiche di Verdi, recitando tutte le parti della storia e non solo.



Dalla “Signora delle Camelie” alle ragazze di strada, la Costa darà voce e corpo anche a due dive scelte come simbolo dell’amore non corrisposto, Maria Callas e Marilyn Monroe. Donne lontane ma simili, perché, in fondo, «ogni donna è stata ed è una bellissima bambina, troppo spesso trasformata in merce da chi non riesce a comprenderne il bisogno d’amore e di cura». Nello spettacolo ascolteremo anche le musiche di Franco Battiato, Tom Waits e Marianne Faithfull e citazioni più o meno velate tratte da Fabrizio De Andrè, Nanni Moretti e Mia Martini.



Lella Costa, anche in questo caso, come ha già fatto in sue opere passate, riporta in scena i grandi classici per rileggerli in chiave moderna e trattare di tematiche attuali. Con la Traviata prende spunto per parlare di moralità dubbia, di prostituzione, rapporti tra uomini e donne, amore e passione.