Arriva il magico Zecchino d’oro al Teatro Modena di Mori, sabato alle 20.45.



Lo spettacolo, proposto da Antoniano di Bologna, Fondazione Aida e Centro Servizi Culturali Santa Chiara va in scena in occasione dei 60 anni dello Zecchino d’oro. Il musical è di Pino Costalunga e Raffaele Latagliata, con musiche originali dello Zecchino d’oro riarrangiate da Patrizio Maria D’Artista e con Gennaro Cataldo, Stefano Colli, Danny Bignotti, Maddalena Luppi, Giada Maragno, Rebecca Pecoriello; regia di Raffaele Latagliata.



«Il magico Zecchino d’oro» è il primo musical, realizzato in occasione del sessantesimo anniversario dalla nascita della celebre kermesse televisiva, che si avvale per la propria colonna sonora di alcune delle canzoni più belle dello Zecchino d’oro. La trama, completamente originale, racconta la vicenda di Alice, una bambina un po’ particolare e dalla spiccata fantasia che, una sera poco prima di addormentarsi, viene svegliata da uno strano e singolare tintinnio.



È precipitato direttamente dalla luna, proprio nella sua cameretta, lo «zecchino d’oro» dai magici poteri con cui «l’Omino della luna» è solito mandare durante la notte i sogni a tutti i bambini del mondo mentre dormono.



Inseguiti dalla terribile Strega Obscura, intenzionata a impadronirsi dello zecchino magico, Alice e l’Omino della luna si troveranno a compiere un fantastico viaggio in un mondo incantato e, tra colpi di scena e rocambolesche avventure, finiranno per incontrare alcuni dei personaggi più famosi del mondo dello Zecchino d’oro.