Centodieci, la piattaforma culturale di Mediolanum Corporate University, porta oggi al Teatro Sociale di Trento, alle ore 20.30, lo spettacolo «Stupor Mundi: io sono Federico II», che avrà come protagonista Michele Placido.



Prodotto da Charlot S.r.l. e Centodieci, si avvale della speciale partecipazione di Brenno Placido interprete del giovane Federico II con il testo e la regia di Gian Luca Bianco, la voce della cantante medioevale Patrizia Bovi. È la storia della straordinaria parabola dell’Imperatore svevo Federico II, Re di Sicilia e di Gerusalemme, Re dei Romani, Imperatore del Sacro Romano Impero detto Stupor Mundi. La sua fu un’epoca di splendore capace di portare Palermo e la Sicilia al centro del Mediterraneo innovando lo stato, la cultura, l’arte, l’economia, le scienze, la filosofia, generando un benessere diffuso ad ogni livello sociale. Michele Placido la racconta e ne legge la storia in maniera intima, quasi in un dialogo con lo stesso Federico II, quasi incarnando le sue gesta straordinarie che gli sono valse l’appellativo di Stupor Mundi.



«Lo spirito federiciano è oggi estremamente presente in Sicilia, non solo nei luoghi e nelle architetture, ma anche nello spirito multiculturale, multirazziale, di apertura e accoglienza che i siciliani sanno esprimere in maniera concreta e generosa - afferma Oscar di Montigny, fondatore di Mediolanum Corporate University -. La vicenda di Federico II, attraverso la magnifica narrazione di Michele Placido, si presenta come un modello di convivenza e coesistenza in armonia più che mai attuale in un momento storico di profondo mutamento come quello che stiamo vivendo».



Lo spettacolo è in programma alle ore 20.30 al teatro Sociale. Al termine, incontro-intervista con Michele Placido. L’incontro è aperto al pubblico previa registrazione.