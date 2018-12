Si svolgeranno dal 13 al 16 dicembre, nella splendida cornice dello Palaghiaccio di Trento, i Campionati Italiani 2019 di pattinaggio di figura, la più importante manifestazione nazionale che porta in scena tutti i migliori atleti del panorama tricolore. Meno di tre settimane di attesa per un appuntamento di grande fascino e lunghissima tradizione - l'ultimo di questo 2018 dopo la conclusione del circuito di Grand Prix con le finali di Vancouver - e comprensivo, come consuetudine, delle gare di artistico, danza e sincronizzato, sia per la categoria Senior che per quella Junior.

A trionfare, lo scorso anno all'Agorà di Milano, furono Anna Cappellini e Luca Lanotte (Fiamme Azzurre) nella danza, Nicole Della Monica e Matteo Guarise (Fiamme Oro) tra le coppie di artistico, Matteo Rizzo(Fiamme Azzurre) nell’individuale maschile, Carolina Kostner (Fiamme Azzurre) nell’individuale femminile e leHot Shivers nel sincronizzato. Un parterre di grandi nomi che si rinnova anche in questa stagione, con tutto il fascino di un movimento tricolore sempre più protagonista sullo scenario internazionale grazie anche ai 5 prestigiosissimi podi raccolti sin qui dagli atleti azzurri nelle tappe di Grand Prix. Certo, non scenderanno sul ghiaccio né Carolina Kostner, ancora alle prese con il problema all'anca sinistra e con la tendinite che la stanno tormentando da inizio stagione, così come Cappellini-Lanotte, la cui ultima uscita risale ai Mondiali dello scorso marzo, ma non mancheranno comunque le emozioni grazie agli oltre cento pattinatori al via della competizione di Trento.

Lo spettacolo dei Campionati Italiani prenderà il via giovedì 13 dicembre e proseguirà venerdì 14 dicembre con la quasi totalità delle gare Junior, mentre tra sabato 15 e domenica 16 sarà la volta dei Senior. Al termine delle competizioni, il Gran Galà dell'evento con i migliori pattinatori impegnati di nuovo sul ghiaccio.

Il biglietto d’ingresso dei Campionati Italiani 2019, acquistabile presso la biglietteria del Palaghiaccio di Trento, sarà di 7 euro per le singole giornate di giovedì e venerdì, di 15 euro invece per le giornate di sabato e domenica. Il tagliando ridotto, rivolto ai bambini dai 3 ai 10 anni, costerà invece 5 euro per le singole giornate di giovedì e venerdì, 8 euro per quelle di sabato e domenica. Previsto anche un pacchetto da 20 euro complessivi per un adulto più un bambino (fino ai 10 anni) nelle singole giornate di sabato e domenica.

Questo il programma provvisorio di gare:

Giovedì 13 dicembre

Ore 13: corto donne Junior

Ore 16: corto uomini Junior

Ore 17.20: corto coppie di artistico Junior

Venerdì 14 dicembre:

Ore 12.45: libero donne Junior

Ore 16.20: libero uomini Junior

Ore 17.50: libero coppie di artistico Junior

Ore 19.45: rhythm dance Junior

Ore 21.40: corto sincronizzato Junior

Sabato 15 dicembre:

Ore 14: libero danza Junior

Ore 16: libero sincronizzato Junior

Ore 18: rhythm dance Senior

Ore 18.50: corto donne Senior

Ore 20.30: corto uomini Senior

Ore 21-45: corto coppie di artistico Senior

Ore 22.30: corto sincronizzato Senior

Domenica 16 dicembre

Ore 1o.40: libero danza Senior

Ore 11.40: libero donne Senior

Ore 13.40: libero uomini Senior

Ore 15.10: libero coppie di artistico Senior

Ore 16.00: libero sincronizzato Senior