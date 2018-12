«Un Borghese piccolo piccolo», il romanzo di Vincenzo Cerami da cui è stato tratto il capolavoro cinematografico di Mario Monicelli, è il titolo della tragicommedia che va in scena questa sera, alle ore 20.45, al teatro del Centro scolastico di Borgo. Protagonisti Massimo Dapporto, Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano e Federico Rubino, con la regia di Fabrizio Conigli, per una produzione «Teatro e Società».



Il borghese piccolo piccolo è Giovanni, un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di «sistemare» il figlio nello stesso ministero attraverso una raccomandazione. Saputo che si terrà un concorso, decide di iscrivere il figlio e chiede al capufficio se può favorirlo. Il dirigente gli spiega che alla prova orale può favorire Mario, ma in quella scritta no. Vedendo Giovanni abbattuto, gli chiede se è disposto di entrare nella Massoneria, per conoscere anche lui il contenuto del test, usufruendo dei «vantaggi» di cui godono i membri della loggia.



Giovanni accetta e, qualche settimana prima del concorso, ottiene dal capufficio le risposte dell’esame, che fa imparare a memoria a Mario. Ma il giorno del concorso, dei rapinatori in fuga sparano accidentalmente a Mario che muore, e per il dolore la madre rimane vittima di una trombosi. Giovanni si abitua al nuovo modo di vivere, ma un giorno, quando si reca in questura per vedere i sospettati, riconosce l’assassino e non dice niente... Biglietto intero 15 euro, ridotto 13, in vendita al teatro dalle 19.45 alle 20.45.