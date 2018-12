Ha dei colori particolari la terza edizione dello spettacolo “Nonna Nunzia. Fiabe sotto l’albero” che si terrà questa sera, mercoledì 5 dicembre alle 20, all’Auditorium S. Chiara di Trento. Parte dell’incasso dell’evento che avrà come protagonista Mario Cagol sarà infatti devoluto per regalare un Natale felice ai bambini di Camerino la cittadina duramente colpita dal sisma nel 2016. Sul palco dell’Auditorium, nella serata organizzata in collaborazione con Radio Dolomiti, a dar manforte a nonna Nunzia che racconterà ancora una volta i classici delle fiabe più famose, reinterpretati alla sua maniera, ci saranno degli artisti che si sono offerti gratuitamente di dare il loro supporto: il Coro Torre Franca junior, il Coro NoteMagia di Lizzana e il piccolo Andrea Galler con la sua fisarmonica. “La serata con Nonna Nunzia – racconta all’Adige Mario Cagol – nasce dalla collaborazione di diversi soggetti a partire da quel Igor Bonelli che da tre anni è impegnato nel progetto “Uniti oggi per donare un sorriso domani” rivolto ai bambini che vivono ancor oggi il disagio in quelle terre distrutte dal sisma per regalare loro un Natale come si deve”.

Su questa strada Bonelli già nel 2017 a Moena aveva incontrato Nonna Nunzia protagonista di un evento per raccogliere fondi insieme alla band dei Bastard Sons of Dioniso. “Per questo Natale Bonelli e la Nonna Nunzia anche lei quest'anno alla sua terza edizione di “Fiabe sotto l'albero” – sottolinea il noto comico e attore trentino - hanno deciso di unire le forze e di proporre a Trento in una serata speciale il progetto “Uniti oggi per portare un sorriso domani”. A supportare con forza l’iniziativa l'associazione Mae - Montagnambientenergia che da tempo si muove per la sensibilizzazione e la solidarietà insieme a Radio Dolomiti diventata la voce ufficiale dell’evento. Ovviamente alla sua maniera la nonna Nunzia ci tiene a ricordare che questa, durante tutto l'anno, è l'unica sua uscita teatrale, quindi tramite l’alter ego Mario Cagol lancia un invito deciso ai nostri lettori: “Se volè vederme...l'è l'unica possibilità! Ma po'...cossa ghe sarà da veder che son vecia come el Similaun!”. In queste settimane gli studi di Via delle Missioni Africane sono diventati un punto di raccolta per i giocattoli destinati ai bambini delle Marche proprio grazie all’iniziativa di Igor Bonelli. Proprio il 24 dicembre i conduttori Gabriele Biancardi e Francesca Bertoletti e lo stesso Bonelli partiranno da Trento per consegnare i doni ai piccoli pazienti degli ospedali pediatrici di Ancona e Macerata e poi raggiungeranno Camerino. Il giorno di Natale poi Radio Dolomiti trasmetterà in diretta da Camerino dalle 10 alle 12 e dopo la funzione delle 11.30 del 25 dicembre, celebrata dall’Arcivescovo nel teatro dell’Università di Camerino (le chiese sono tutte inagibili), verranno distribuiti i regali ai bambini delle famiglie in maggiore difficoltà. Da qui l’iniziativa di solidarietà per raccogliere i giochi promossa da Radio Dolomiti con la raccolta di pupazzi, giochi per l’infanzia e giochi da tavola, in maniera tale da coprire tutte le fasce d’età dei bambini e ragazzi.

Da sottolineare come tutti i giochi dovranno essere nuovi e sigillati e potranno essere consegnati, fino al 20 dicembre, nella sede di Via Missioni Africane 17, dalle 9 alle 18 dal lunedì al venerdì. Per quanto riguarda lo show di stasera all’Auditorium S. Chiara ricordiamo che i biglietti sono disponibili a Radio Dolomiti e nel circuito PrimiallaPrima