Questa sera Shakespeare a Riva del Garda

Per la Stagione di prosa dei Comuni di Riva del Garda, Arco e Nago-Torbole stasera la la compagnia Mauri-Sturno porta in scena nella sala Garda del Palazzo dei Congressi di Riva del Garda alle ore 21, lo spettacolo di William Shakespeare Molto rumore per nulla, con Mauro Mandolini, Barbara Lo Gaglio, Laura Garofoli, Camillo Marcello Ciorciaro, Valerio Camelin, Francesca Dinale, Roberto Di Marco, Ilaria Amaldi e Paolo Benvenuto Vezzoso, per l’adattamento e la regia di Ilaria Testoni.



In questa commedia, tra il romantico e il grottesco si dipana la storia di due coppie, raggirate ed «educate» dall’abile uso della parola. Lo spettacolo è una storia di palcoscenico di una compagnia sgangherata che tenta di rappresentare «Molto rumore per nulla», non migliore di altri e pieno di incidenti grotteschi. Costo, 12 euro, alle Casse Rurali, primiallaprima.it o alla cassa.