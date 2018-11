A Pergine la magia dello Zecchino d’Oro

«Il Caffè della Peppina», «Volevo un Gatto Nero» oppure «Quel bulletto del carciofo». Canzoni che raccontano la vita dello Zecchino d’Oro, il celebre festival canoro dedicato ai bambini e che l’anno scorso ha compiuto 60 anni. Dopo il successo dello scorso anno, il musical Il Magico Zecchino d’oro approda oggi a Pergine, al Teatro Comunale alle ore 16 nell’ambito della rassegna «Teatro Ragazzi»: uno spettacolo nello spettacolo in cui le canzoni saranno protagoniste assolute insieme alla fantasia e un pizzico di magia.



Protagonista della trama, Alice, una bambina che a volte ha paura del buio. Con lei, in scena, l’Omino della Luna che manda i sogni ai bimbi mentre dormono grazie al tintinnio dello zecchino d’oro di cui, invece, vuole impadronirsi la Strega Obscura. Non mancheranno le avventure e gli incontri con alcuni dei personaggi più famosi delle canzoni che hanno fatto la storia dello Zecchino d’Oro. Un regalo che l’Antoniano si fa e ci fa per vivere insieme quest’occasione davvero particolare nel suo genere.



La regia è di Raffaele Latagliata che, diplomatosi alla Bsmt Bernstein School of Musical Theatre, vanta una lunga collaborazione con la Compagnia della Rancia. Insieme a Pino Costalunga, attore e regista esperto di letteratura per l’infanzia, cura anche la drammaturgia, i ballerini solisti sono del Corpo di ballo dell’Arena di Verona, gli arrangiamenti musicali di Patrizio Maria D’Artista. I testi musicali più celebri dello Zecchino d’Oro sono stati selezionati per diventare la colonna sonora del musical. Canzoni pensate dai bambini, per uno spettacolo adatto a tutti, grandi e piccini, nato dalla collaborazione tra Antoniano di Bologna, Fondazione Aida di Verona e Centro Santa Chiara di Trento. Per prenotazioni: tel. 0461 511332.