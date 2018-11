L'Arci schiera la cultura contro le paure

Un modo per mettere in evidenza quello che i circoli Arci fanno ogni giorno anche in Trentino con un lavoro quotidiano svolto anche per promuovere cultura e ricreazione. È quello racchiuso nella serie di iniziative che vanno sotto la sigla di Piùculturamenopaura proposte dal 23 novembre al 2 dicembre 2018 in varie zone della provincia. Musica dal vivo, cene di raccolta fondi per progetti di solidarietà, balli, presentazione di libri e teatro segneranno una settimana in cui l’Arci rilancia anche il claim legato al suo tesseramento.

«La paura blocca le persone - spiega Andrea La Malfa presidente Arci del Trentino - è usata dal potere per darsi maggiori spazi di decisione, indebolisce la democrazia. Anche per questo pensiamo che la cultura sia un antidoto alle tante paure che colpiscono ognuno di noi e la nostra società.

L’Arci, i suoi circoli e associazioni, rappresentano una rete viva e diffusa che si mette a disposizione per costruire una risposta diversa a chi propone un mondo fatto di muri e solitudini».

Tre le iniziative previste per stasera 23 novembre: a Nomi il Circolo La Base, alle 20.30 nel Granaio, presenta All’inizio andava tutto bene una lettura spettacolo con Marzia Todero che si lega al tema della violenza sulle donne. A Lavis l’associazione Aps Io e Te, alle 20.30, propone una serata di ballo country western mentre al Circolo Arsenale di Trento, alle 22, live degli Uramaki Acoustic Duo.

Il 25 novembre, sempre all’Arsenale, verrà proiettato il film «Sulla mia pelle» sulla drammatica storia di Stefano Cucchi mentre il 26 al Café de la Paix di Trento i partecipanti ad Estate in Campo, l’esperienza estiva di antimafia sociale, racconteranno la loro esperienza.

Sempre il 26, al teatro di Borgo Valsugana, in scena La Merda, uno spettacolo provocatorio e forte, già dal titolo per un’azione culturale che mira a far schierare le persone contro la violenza, in questo caso di genere.

Il 30 novembre il Circolo Arci Pergine propone al Teatro comunale di Pergine, alle 20, la rassegna giovanile di teatro «Stage and chips».