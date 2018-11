Contro la violenza la forza delle donne

Per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Stagione di prosa dei Comuni di Riva, Arco e Nago-Torbole propone questa sera alle ore 21 al Centro giovani intercomunale Cantiere 26 ad Arco lo spettacolo Donne, racconti di piccole donne scritti da grandi donne: poesie, letture e storie intrecciate e raccontate dalla brava Lucilla Giagnoni.



Allo spettacolo farà seguito domani un laboratorio di poesia in cui Lucilla Giagnoni leggerà, commenterà e svelerà i segreti della grande poesia, sempre al Cantiere 26, dalle 10 alle 14 (il costo per la partecipazione è di 35 euro inclusa tessera LuHa).



Uno sguardo che ci arriva da tre grandissime scrittrici d’oltre oceano: una brasiliana, una cilena, una messicana. Nuove Sharazade hanno il potere di aprire l’incantesimo del mondo, di percorrerne i labirinti, guidano per mano lo spettatore. Regine di tutte le narratrici, vecchie streghe o sagge nutrici. Sono veri e proprio modelli di donne, in questi tempi in cui c’è bisogno di profondità e di leggerezza insieme. Di avere sempre pronto un sorriso sulla vita, comunque vada, e una parola di buon senso nei conflitti.



Così Giagnoni leggerà questi profondi, commuoventi e ironici racconti di tre grandissime scrittrici sudamericane: Isabelle Allende, Clarence Lispector e Angeles Mastretta. Scrittrici che riescono sempre a indicare la via di uscita dalla negatività e a ricordare quanto infinitamente belli siano uomini e donne e quanto prezioso il loro stare insieme. L’allestimento è di Paolo Pizzimenti.



La proposta fa parte di Cantiere Teatro, il teatro contemporaneo di giovani compagnie regionali e nazionali, di tipo sperimentale e d’impegno civile. L’ingresso costa 7 euro. Ridotto 5 euro per i giovani fino ai 29 anni, i soci LuHa ed Elementare Teatro. Vendita dei biglietti d’ingresso ai singoli spettacoli a partire dalle ore 20. Prenotazione consigliata con sms al 3398192787 o mail a luha.artsurvivalkit@gmail.com.