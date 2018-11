Torna a Trento la 19/a edizione di «Fantasio», la gara riservata ai registi teatrali organizzata da EstroTeatro, Gruppo Teatrale Gianni Corradini e TeatroE. Le serate finali si terranno al teatro di Villazzano il 6 e 7 dicembre.

A contendersi la vittoria finale saranno in otto: Elisabetta Carosio, Samuele Chiovoloni, Silvia Marchetti, Niccolò Matcovich, Carola Minincleri Colussi, Bruno Rigobello, Michele Segreto, Stefania Tagliaferri.

I registi - selezionati tra più di 120 candidati - saranno chiamati a misurarsi su un testo uguale per tutti. In questa edizione sarà un testo musicale, «Bocca di rosa», del cantautore genovese Fabrizio De Andrè. I finalisti dovranno costruire la breve rappresentazione (15 minuti) in loco. Le motivazioni che hanno portato a tale scelta risiedono nella strettissima relazione che esiste tra la musica e la poesia, spiega Mirko Corradini, direttore artistico del Festival.