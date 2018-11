Torna in Alto Adige «Exsex», la fiera dell’erotismo che dal 9 all’11 novembre verrà ospitata all’Exclusiv Club di Lana: come spiegano gli organizzatori «è il primo grande evento organizzato in Trentino Alto Adige dedicato all’erotismo in tutte le sue sfumature. Exclusiv Club si trasformerà per tre giorni in un teatro dei sogni ospitando grandi star nazionali ed internazionali. Il palco principale sarà animato da show mozzafiato e scenografie a tema mentre nella zona disco spettacoli di striptease, musica, e animazione completeranno il programma della manifestazione».

Impressionante la lista di pornostar presenti: Priscilla Salerno, Sofia Cucci, Valeria Borghese, Vittoria Risi, Amandha Fox, Cora Kait, Janell Wilde, Shayanna, Elisa Ranieri, Noemi Blonde, Sophie White, Jennifer Stone, Vanessa Sardi, Liana Winter, Sofia Bellucci, Valeria Curtis, American Trio, Suzie Q, Rebecca Pepe, Gessy B, Cristina Miller, Nina Moon, Dana Santo, Alessia Bergamo, Liana Winter, Kristal Anderson, Vicky Love, Andrea B.

Non mancano gli uomini, con «Special Stripman»: Julius Nick, Matteo Emanuel, Ajax. La novità della nuova edizione? «Per la prima volta in assoluto la possibilità di partecipare ai casting per diventare attore\attrice di film a luci rosse con il regista di fama internazionale Andy Casanova.

L’apertura al Pubblico venerdì 9 Novembre dalle 19 alle 3:30; poi sabato 10 Novembre dalle 16 alle 3:30 e domenica 11 Novembre dalle 15 alle 3:30.