Ritorna la rassegna «Anch’io a teatro con mamma e papà», che il Centro Servizi Culturali Santa Chiara dedica al teatro per ragazzi.

Oggi va in scena all’Auditorium di Trento lo spettacolo Pinochhio Pinochio, nella versione scritta e diretta da Giuseppe Di Bello, che riprende le mirabolanti avventure del burattino Pinocchio, personaggio conosciuto e amato da grandi e piccini.



L’offerta del teatro per ragazzi, programmata in condivisione con il Coordinamento Teatrale Trentino, intende avvicinare i più piccoli alla magia del teatro. Questo primo evento apre la rassegna degli otto appuntamenti in calendario. Si comincia appunto oggi alle 16, quando sul palco del Teatro Auditorium di Trento sarà protagonista lo spettacolo ispirato a Pinocchio.



A quasi 140 anni dalla sua pubblicazione, il capolavoro di Collodi continua ad essere una fonte inesauribile di suggestioni teatrali. In questa versione scritta e diretta da Giuseppe Di Bello, la storia di «Pinocchio» viene narrata coralmente dal Molto Famosissimo Teatro Drammatico e per giunta Vegetale, nella realtà scenica una «scalcinata compagnia» formata da cinque attori alle prime armi e un musicista, tutti senza grandi mezzi e capacità a dispetto dei successi millantati. Le mirabolanti avventure del burattino offrono così agli scalcagnati attori la possibilità di un gioco teatrale inesauribile ed esilarante, raccontando ogni passo della storia con azioni incalzanti e coralità di voci e di corpi: la faticosa creazione del burattino, il funerale del Grillo, l’incontro con Mangiafuoco e Lucignolo, il Gatto e la Volpe, il Paese dei Balocchi…

Lo spettacolo, scritto e diretto da Giuseppe Di Bello, è interpretato da Teto Andreoli, Marco Continanza, Naya Dedemailan, Davide Marranchelli, Alice Pavan, con le musiche dal vivo di Valentino Dragano e Luca Visconti.



Lo spettacolo è consigliato ad un pubblico dai 6 anni in su.

Come ogni anno, al termine dello spettacolo è previsto un momento dedicato ai più piccoli con la «Merenda a teatro», offerta in questa stagione da Almaverde Bio.